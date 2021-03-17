Агроном и диетолог рассказали, как завалить Россию собственными яблоками к 2025 году

Федеральные органы исполнительной власти России ведут подготовку проекта о внесении изменений в Федеральную научно-техническую ‎программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Как стало известно ФАН, нормативный документ предполагает формирование современной научно-‎технологической базы селекции плодовых ‎и ягодных культур за счет средств федерального бюджета в размере 3 148 500 000 рублей, а также привлечения инвестиций в питомниководство ‎и садоводство — не менее такой же суммы. Предполагается интенсивная работа генетиков, выведение саженцев с новыми характеристиками, а также увеличение площадей фруктовых садов.

Мнения экспертов о путях реализации государственной программы по обеспечению России отечественными фруктами и ягодами разделились. Финансист заявил, что деньги ни при чем, и решать, как действовать, должны садоводы. По мнению биолога, для возрождения былого изобилия нужны политическая воля и «железная рука». Наконец, политик считает, что по части импортозамещения яблок и груш в отечественном агропроме основное слово — за научными работниками.

Агроном: Сады сами по себе не вырастут

Биолог, агроном Михаил Воробьев заявил ФАН, что задача, изложенная в новом законопроекте, нашим ученым и предпринимателям вполне по силам. По мнению эксперта, вернуть на прилавки рынков и магазинов изобилие российских фруктов и ягод можно, другой вопрос — кто и какими методами будет осуществлять поставленные задачи, а от этого и зависят результаты. Биолог заметил, что, к сожалению, часто хорошие инновации тонут в бюрократических препонах, и дело остается на том же месте.

Воробьев напомнил при этом, что финансовые интересы России пересекаются с интересами зарубежных производителей и продавцов.

«В 1990-е годы некоторые ответственные товарищи вдруг заявили: «Зачем нам вести селекцию позднеспелых яблонь и груш, если их можно покупать за границей?» В результате в России «просела» селекция плодовых. У нас катастрофически мало позднеспелых сортов, садов с такими деревьями почти нет. Возродить садоводство за пять лет трудно. Я помню, как в Крыму под предлогом «борьбы с пьянством», задекларированной Горбачевым, вырубалась виноградная лоза, которую растили десятилетиями. Уничтожать легко, создать тяжело. Сады сами по себе не вырастут!» — заявил эксперт.

Михаил Воробьев добавил, что в России — множество дачников и жителей деревень. Он с огорчением сообщил, что сегодня земли сельхозназначения постепенно превращаются в дачи. Раньше существовало множество колхозных рынков, однако сегодня их почти не осталось. При этом фермерских ярмарок, которые появились сравнительно недавно, слишком мало.

Пенсионеры и жители глубинки, по словам агронома, могли бы также растить ягоды, груши и яблоки — для себя и на продажу. Это дало бы им небольшую финансовую поддержку, возможность самореализации, способствовало бы большому общему делу. Но для всего этого, по мнению Воробьева, нужны условия.

Одной из помех Воробьев видит возможные эпизоды коррупции:

«Федеральная программа должна быть хорошо защищена от внешнего вмешательства и лоббирования частных коммерческих интересов. Именно благодаря полученному горькому опыту многие люди вспоминают прошлые времена и считают, что «порядок лучше чрезмерной свободы». В документе должно быть четко прописано, кто несет ответственность за исполнение намеченной программы. Как говорил один советский лидер, «у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество и место работы», — пошутил собеседник корреспондента.

По словам Воробьева, стране нужен рывок, и для этого наступило подходящее время. Здесь не должно быть места халатности, коррупции и намеренному саботажу. А в целом, документ об изменениях в федеральной программе по развитию сельского хозяйства правильный, добавил агроном.

«Важны жесткий контроль и политическая воля, тогда все получится!» — заключил биолог.

Депутаты: Речь о продовольственной безопасности страны

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг считает, что о финансировании программы говорить рано.

«В чем проблема? У меня на Нижнем Урале — участок, на нем — яблони. В этом году был прекрасный урожай, яблок некуда девать. Надо просто не мешать людям продавать продукцию!» — сказал он в разговоре с ФАН.

Гартунг считает: для страны три миллиарда, необходимых на программу, — не такие уж и большие деньги. При этом про инвесторов говорить пока тоже рано, полагает он: у нас любят выделять деньги, чтобы потом их «освоить». Проблема с импортозамещением фруктов есть, но, по словам депутата, не факт, что после выделения трех миллиардов из бюджета она будет решена.

«Надо понять, что мешает нашим садоводам. Если речь о промышленных масштабах, надо обращаться к ученым, чтобы понять, в чем проблема. Прежде чем тратить деньги, необходимо изучить вопрос. Может быть, и деньги тратить не надо!» — заключил парламентарий.

В заключение Валерий Гартунг добавил: нужно не фантазировать, а понимать, на что пойдут силы и средства, и потом считать, сколько это будет стоить, а не наоборот. Проблема — в подходе, а придумать, на что потратить деньги, можно всегда.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Плотников уверен, что решать все нужно поэтапно.

«Я считаю, что задача поставлена очень серьезная. Это один из пунктов продовольственной безопасности нашей страны. Сегодня мы завозим в Россию более миллиона тонн импортных яблок ежегодно. Мы завозим полтора миллиона тонн бананов. Яблоки, в отличие от бананов, мы вполне можем выращивать в России. Необходимо просто выполнить задачи, изложенные в программе», — заметил аграрий.

Депутат добавил, что сроки поставлены жесткие и чтобы выйти на заданные показатели, надо максимально включиться. При этом, по мнению депутата, задачи поставлены разновекторные. Речь идет о промышленном производстве: не следует смешивать любителей-огородников и крупных аграрных производителей.

Политик напомнил, что для стимуляции закладки высокоинтенсивных садов выделяются деньги.

«Один из важных вопросов — качественные саженцы: они должны быть получены с ожидаемыми характеристиками. Это должна обеспечить отечественная наука. Далее будут заложены новые сады», — сказал Плотников.

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил, что у нас есть крупные садоводческие компании, которые сами направят свои инвестиции на разработку и выращивание качественно новых саженцев. Аграрии заинтересованы во вложениях в бизнес, это предполагает хорошие прибыли.

«Когда объемы выращиваемой продукции достигнут заданного уровня, мы сможем поставлять переработанный урожай в виде соков и консервантов в другие страны», — раскрыл перспективы аграрий.

Плотников пояснил, что как только начальный этап будет выполнен, правительство сможет подключить население, обеспечить дачников и деревенских любителей-садоводов лучшими сортами. Необходимо подумать и об организации реализации урожая частными лицами.

Врач-диетолог: Волноваться из-за ГМО не стоит

Помимо перечисленных вопросов в документе привлекает внимание пункт «Развитие питомниководства и садоводства в Российской Федерации», в котором сообщается, что для достижения поставленных задач предполагается использование технологий классической ‎и геномной селекции, геномного редактирования, ДНК-маркирования, ‎биоинженерных подходов к модификации генома плодовых и ягодных растений.

Российский врач-диетолог Елена Соломатина заверила корреспондента ФАН, что волнения по указанному поводу пока преждевременны и беспочвенны.

Соломатина подчеркнула: в проекте закона сказано, что будут проводиться исследования. Для достижения поставленных задач по обеспечению отечественного потребителя плодово-ягодной продукцией и импортозамещения в дальнейшем, в том числе научных разработок, выделяются серьезные средства. Будут созданы научные площадки, лаборатории, институты, предстоит серия опытов, накопление информации о полученных результатах, всесторонний анализ. Диетолог пояснила — все это необходимо для получения стрессоустойчивых, жизнеспособных саженцев, из которых будут выращены деревья, дающие обильный и вкусный урожай.

«Разумеется, помимо классических селективных опытов будет проводиться работа в области генной инженерии. Не исключено, что в итоге какие-то новые сорта будут представлять собой генно-модифицированный продукт. На сегодняшний день достоверных научных данных о том, что генно-модифицированные продукты вредят здоровью человека, нет. Есть заявления отдельных лабораторий, что в результате потребления генно-модифицированной сои наблюдаются изменения в тканях и крови подопытных животных — мышей и крыс. По официальным данным, вредное влияние подобных кормов на животных не зафиксировано», — заявила врач.

Елена Соломатина заключила, что создание базы для новой программы садоводства и последующее выращивание плодов, которые будут употребляться нашими гражданами в пищу, возможно только после множества всесторонних проверок и заключения, что эта продукция абсолютно безопасна, и полезна для организма человека.