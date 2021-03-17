Сенатор от Севастополя откровенно рассказала, как влияют санкции на жизнь региона

Санкт-Петербург, 17 марта. Сенатор города Севастополя Екатерина Алтабаева рассказала, что севастопольцы и крымчане думают о санкциях, которыми их обложили страны НАТО.

«В повседневной жизни европейские и американские санкции нам не особо мешают. У нас своеобразная банковская система, потому что большие банки не зашли на территорию Крымского полуострова, крупные мобильные операторы тоже не зашли. Если мы говорим об ипотеке, об устойчивой мобильной связи, то есть определенные проблемы. Есть также проблемы с портами, ведь в Севастополе располагается не только база Черноморского флота, но и торговый порт. Ранее к нам приходили туристические лайнеры, в том числе из Европы, сейчас им это запретили западные чиновники. Если гражданин получает загранпаспорт на территории Крыма или Севастополя, то могут возникнуть проблемы с шенгенской визой», — говорит Екатерина Алтабаева.

По словам сенатора, часть главных ограничений уже удалось преодолеть.