Сенатор от Севастополя откровенно рассказала, как влияют санкции на жизнь региона

Санкт-Петербург, 17 марта. Сенатор города Севастополя Екатерина Алтабаева рассказала, что севастопольцы и крымчане думают о санкциях, которыми их обложили страны НАТО.
«В повседневной жизни европейские и американские санкции нам не особо мешают. У нас своеобразная банковская система, потому что большие банки не зашли на территорию Крымского полуострова, крупные мобильные операторы тоже не зашли. Если мы говорим об ипотеке, об устойчивой мобильной связи, то есть определенные проблемы. Есть также проблемы с портами, ведь в Севастополе располагается не только база Черноморского флота, но и торговый порт. Ранее к нам приходили туристические лайнеры, в том числе из Европы, сейчас им это запретили западные чиновники. Если гражданин получает загранпаспорт на территории Крыма или Севастополя, то могут возникнуть проблемы с шенгенской визой», — говорит Екатерина Алтабаева.
По словам сенатора, часть главных ограничений уже удалось преодолеть.
«Нужно понимать, что было сделано за семь лет (в 2014 году была энергетическая, транспортная и водная блокада). Практически все они на сегодня преодолены. Были построены две крупнейшие в Европе ТЭЦ, совершенно потрясающая трасса «Таврида». Построили Крымский мост, аэропорт в Симферополе, который стал крупнейшим в регионе хабом. Если мы говорим о водной блокаде, которая действительно больно ударила по крымчанам и севастопольцам, то у нас предпринят целый ряд серьезных мероприятий: строительство новых гидротехнических сооружений, бурение скважин, опреснение воды, а главное — ремонт сетей, который начат впервые за четверть века. В Севастополе даже в самый засушливый период воду никто не отключал», — рассказала Екатерина Алтабаева.