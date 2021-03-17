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Полиция Нижневартовска выясняет, откуда на улицах города взялся медведь

Полиция Нижневартовска выясняет, откуда на улицах города взялся медведь

Нижневартовск, 17 марта. Медведь, гнавшийся за прохожим, навел панику среди жителей города. Его смогли поймать. В ближайшее время хищника осмотрят ветеринары.

УВД региона проводит проверку по факту обнаружения медведя. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, является ли животное лесным жителем или у него есть владелец.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медведь пытается догнать местного жителя. Животное удалось заблокировать. Животное едва не попало под автобус. Хищника собираются усыпить, после чего его обследуют ветеринары и окажут необходимую помощь, если потребуется. Силовики оцепили место происшествия, чтобы никто случайно не пострадал.

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