Полиция Нижневартовска выясняет, откуда на улицах города взялся медведь

Нижневартовск, 17 марта. Медведь, гнавшийся за прохожим, навел панику среди жителей города. Его смогли поймать. В ближайшее время хищника осмотрят ветеринары.

УВД региона проводит проверку по факту обнаружения медведя. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, является ли животное лесным жителем или у него есть владелец.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медведь пытается догнать местного жителя. Животное удалось заблокировать. Животное едва не попало под автобус. Хищника собираются усыпить, после чего его обследуют ветеринары и окажут необходимую помощь, если потребуется. Силовики оцепили место происшествия, чтобы никто случайно не пострадал.