Актер Андрей Шарков объяснил, почему у него нет детей

Москва, 17 марта. Актер Андрей Шарков и его супруга Татьяна Капитонова так и не обзавелись наследниками. Но артисту удалось воспитать чужого ребенка.

С будущей супругой актер познакомился, когда учился в театральном институте. Шарков влюбился в талант девушки, и его Татьяна ответила ему взаимностью.

Супруги были счастливы, но ссоры возникали из-за нежелания артиста становиться отцом. В том, что у них нет детей, Андрей Анатольевич винит себя. Дело в том, что актер не хотел наследников, поскольку боялся брать ответственность.

«Жили мы бедно. Я не хотел брать на себя эту обузу. Каюсь. Мы хотели даже разводиться. Бурно все было. Со временем жизнь сделала свое дело. Люди становятся ближе, роднее, теплее», — признался Шарков в эфире программы «Судьба человека».

При этом актер все же воспитал одного ребенка. Правда, он был чужим. Много лет назад сестра артиста оставила ребенка, которого он записал на себя.

«Мы сделали многое, чтобы воспитать эту девочку. У нее мое имя и мое отчество. Я приложил усилия, чтобы одна жизнь состоялась», — сказал актер.

Он выразил сожаление, что у него нет наследников. Особенно печалит его эта ситуация, когда он сравнивает себя с ровесниками.