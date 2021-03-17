Адвокат Кучерена назвал беспрецедентным решение по иску Bellingcat к ФАН

Москва, 17 марта. Вердикт Окружного суда Амстердама по иску Bellingcat к РИА ФАН сложно понять и осознать, считает адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

Запрет в отношении материалов о переписке сотрудника Bellingcat и обязательство удалить статьи является беспрецедентным. Эти сведения были опубликованы на территории России, но другое государство почему-то начинает требовать опровержение, отметил Кучерена.

Решения, принимаемые против российских граждан и юрлиц, заставляют задуматься, почему РФ не может поступать так же. Возможно, пора посмотреть, позволяет ли наше законодательство делать подобные вещи. Такое мнение адвокат высказал во время круглого стола по вопросам экстерриториального правоприменения, проходящего в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский добавил, что суд даже не пытался получить никаких материалов или свидетельств от ФАН. Иными словами, это просто расправа: «назначили виноватыми — будьте виноватыми».

Федеральное агентство новостей намерено обжаловать решение после внимательного изучения документов и анализа правосубъектности Bellingcat.