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ВЦИОМ выяснил, какие советы россияне хотели бы дать Путину

ВЦИОМ выяснил, какие советы россияне хотели бы дать Путину

Москва, 17 марта. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос среди граждан страны на тему «Что вы посоветовали бы Путину на месте его советника?».

Большинство участников социологического исследования, 63% респондентов, затруднились ответить на поставленный вопрос. При этом 7% опрошенных сказали, что посоветовали бы президенту России Владимиру Путину ужесточить наказание за взяточничество. Еще 6% россиян хотели предложить активнее развивать страну.

Согласно данным ВЦИОМ, 2% респондентов высказались за необходимость принятия закона о домашнем насилии и отмену моратория на смертную казнь. Отказаться от Единого государственного экзамена главе государства посоветовали бы 5% участников проведенного опроса.

Доминирующее число жителей страны, 86% граждан, положительно высказались о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. Спустя семь лет после проведения референдума на полуострове присоединение одобряет 81% человек, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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