Участница шоу «Холостяк» объяснила, почему подарила Тимати доску для серфинга

Москва, 17 марта. Модель Маша Вебер считает, что должна была произвести приятное впечатление на Тимура Юнусова (Тимати), поэтому на шоу «Холостяк» она пришла не с пустыми руками.

Яркая брюнетка подарила музыканту доску для серфинга. По ее словам, выбор был не случайным, поскольку Тимати любит этот вид спорта. И для артиста серфинг — это «целая философия», подчеркнула Маша.

«Казалось бы, что можно подарить человеку, у которого есть все? Эмоции! Или вещь, которая ему их подарит», — написала звезда «Холостяка» в Instagram.

Девушка добавила, что очень волновались перед встречей с Тимати. Она почувствовала себя в пространстве, где ее «изучают под микроскопом». Вебер не понравилось это ощущение, был какой-то дискомфорт, отметила модель из Сочи.

Подписчики активно комментировали эту публикацию. Девушку сравнивают с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

«Когда вы зашли, я сразу увидела сходство с Решетовой», — заметила пользовательница. «Смесь Решетовой и Манижи», — добавил еще один фанат. «Вы точно типаж Тимати», — уверенно заявил поклонник.

Ранее сообщалось, что Тимура Юнусова и Марию Вебер заметили во время отдыха на Мальдивских островах. Вероятно, таким образом артист подогревает интерес к шоу, которое стартовало на ТНТ 14 марта.