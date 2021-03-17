Депутат Исаев назвал репрессией голландский суд с ФАН

Москва, 17 марта. Член комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал репрессии стран Запада в отношении физических и юрлиц РФ.

В эту среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве проходит онлайн-конференция по вопросам экстерриториального правоприменения. С заявлением выступил российский политик Андрей Исаев. Он напомнил о репрессиях в отношении РИА ФАН со стороны голландского суда.

"При этом решение было принято в отсутствии обвиняемого, не давая ответчику возможности высказаться. Это метод работы сталинских троек: не нужен защитник, не нужен обвиняемый, достаточно нашей убежденности в том, что он нарушитель наших либеральных ценностей. Система правосудия в США и стран Запада все больше и больше становится подчинена политике и идеологии", — резюмировал он.

Летом 2020 года некоторым бывшим и действующим сотрудникам Федерального агентства новостей поступили угрозы и предложения финансового вознаграждения от репортеров Bellingcat. Сотрудникам СМИ предлагалось сообщить о якобы имевших место фактах вмешательства в президентские выборы в США, прошедшие в тот год.