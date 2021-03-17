Полиция Иркутска накрыла крупное нелегальное игорное заведение

Иркутск, 17 марта. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело против группы местных жителей о незаконной организации и проведении азартных игр.

Специалисты установили личности владельцев и работников незаконного заведения на улице Софьи Перовской и допросили всех участников преступной банды, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

«Бизнесмены» хорошо конспирировались и допускали за металлическую дверь на входе в здание только ограниченный круг лиц. В результате обысков клуба полиция изъяла 52 игровых автомата, 11 серверов для майнинга криптовалюты, карты памяти и важную учетную документацию. Также у одного из владельцев заведения дома обнаружили и изъяли два травматических пистолета. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что в Крыму раскрыли перспективы создания игорной зоны под Ялтой.