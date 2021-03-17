Шойгу: Москва ответит на размещение американских ракет в Европе и Азии

Нур-Султан, 17 марта. Москва не оставит без ответа размещение американских ракет средней и малой дальности на территории Европы, Японии и Южной Кореи.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью для казахстанского издания Tengrinews.kz, комментируя возможную реакцию Кремля на появление американских ракет у российских границ. Министр отметил, Москва считает, что США придумывают специальные поводы для выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в то время, как Россия выполняет взятые на себя обязательства.

«Если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», — заявил Шойгу.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова отметила, что размещение американских ракет в Японии ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Канал «360» передал, что заявление МИД РФ по поводу размещения американских ракет на территории Японии спровоцировало скандал в японских социальных сетях.



Тем временем ранее США Джо Байден впервые с момента инаугурации провел переговоры с японским премьер-министром Есихидэ Суга, политики выпустили совместное заявление по поводу дальнейшего сотрудничества Токио и Вашингтона по итогам беседы.