Новое лицо канала «Суббота!» Клава Кока создаст гимн современной свободной девушки

Москва, 17 марта. Известная российская певица, блогер и телеведущая Клава Кока стала лицом телеканала «Суббота!», в эфире которого уже идут айдентика и проморолики, где она снялась ранее, сообщили ФАН в пресс-службе канала.

24-летняя уроженка Екатеринбурга призналась, что ей очень нравится «Суббота!».

«Мне импонирует, что он такой женский, что он про то, что ты никому ничего не должна и, если хочешь, можешь хоть целый день валяться в кровати и смотреть классные сериалы, фильмы и шоу, — отметила она. — Моя аудитория по большей части женская, поэтому я понимаю, что девчонкам такой канал давно был необходим».

По словам Коки (настоящее фамилия — Высокова), благодаря «Субботе!» девушки, если вдруг заскучают дома, могут почувствовать себя в компании или просто поднять настроение. Потому что аналогов такому каналу нет.

Кроме того, певица записывает песню для нового развлекательного канала. Ее релиз запланирован на апрель.

«Сейчас мы с командой работаем над саундтреком для канала «Суббота!» — постараемся создать гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится», — пояснила Кока.

За последние несколько лет певица записала совместные произведения с Тимати, Ольгой Бузовой, Niletto, Моргенштерном, Егором Кридом, а песни «Девочка-пай», «Покинула чат» и «Краш» стали лидерами музыкальных чартов.

Также Клава активно развивает свои каналы в социальных сетях TikTok и Instagram, а также на видеохостинге YouTube. С 2018 года является ведущей популярного тревел-шоу «Орел и решка» на телеканале «Пятница!», который работает в связке с «Субботой!».

Напомним, что лицами и ведущими «Субботы!» также являются популярные блогеры и актрисы Мария Миногарова, Марина Федункив, Стас Круглицкий (Stasprostoklass) и Наталья Ящук.