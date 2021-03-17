Нехватку нового жилья зафиксировали в нескольких регионах России

Москва, 17 марта. Серьезный дисбаланс спроса и предложения на первичном рынке жилья наблюдается в некоторых российских регионах.

Руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев рассказал РИА Новости, что в Башкортостане по итогам февраля количество запросов потенциальных покупателей оказалось в несколько раз выше существующих объявлений.

В Пермском крае, Саратовской области и Алтайском крае объем предложения новых квартир снизился на 17%, 28% и 8% относительно апреля прошлого года (когда в стране стартовала программа льготной ипотеки), а спрос на покупку вырос на 53%, 43% и 20% соответственно. В Краснодарском крае потребительский интерес к покупке жилья увеличился на 35%, а предложение уменьшилось на 2%

Что касается Москвы, число квартир на рынке новостроек комфорт- и эконом-класса сократилось до 11,8 тысячи, и это рекордно низкий уровень с конца 2015 года. В компании «Метриум» подтвердили быстрые темпы роста спроса на жилье в условиях лимитированных сроков выдачи ипотеки с субсидированием ставки.

Экономист Михаил Делягин ранее выразил мнение, что накопившим на квартиру россиянам стоит повременить с покупкой.