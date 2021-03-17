Пандам в московском зоопарке подарили их искусственных сородичей. ФАН-ТВ

Панд Жуи и Диндин угостили морковью, бамбуком и панда-кейками. Все лакомства животные с нетерпением попробовали, а затем принялись рассматривать подарок несъедобный. В вольере установили картонных зверей, которых окрестили «робопандами».

На кадрах видно, что панды затеяли драку с «самозванцами», и, конечно, одержали безусловную победу. В клетке установлены камеры видеонаблюдения, и пользователи официального сайта могут посмотреть прямую трансляцию.

Московский зоопарк считается одним из старейших в Европе. Его открыли в 1864 году. Сейчас в зверинце проживает больше 8 000 животных, они представляют свыше тысячи видов мировой фауны.