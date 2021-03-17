Убившая сына жительница Курской области имела хорошую репутацию

Железногорск, 17 марта. Женщина, учинившая зверскую расправу над сыном, облив его бензином, нигде не состояла на учете.

Мать, которая подожгла своего сына, по данным сотрудников источника ФАН в правоохранительных органах, характеризовалась положительно и не состояла на учете. Против нее изначально возбудили уголовное дело за покушение на убийство, однако позже статью переквалифицировали на «Убийство».

Женщина поссорилась со своим сыном и облила его бензином, после этого она решила поджечь ребенка. Как только она увидела охваченного пламенем мальчика — стала его тушить и вызвала экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода, однако врачам его не удалось спасти, сообщил ФАН.