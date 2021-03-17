Топ-5 страшных историй об убийстве детей своими родителями

17 марта жительница Железногорска Курской области поссорилась со своим 8-летним ребенком, после чего облила его бензином и подожгла. От полученных ожогов мальчик скончался.

Такая жестокость к детям со стороны родителей происходит не впервые в России. Заголовки, в которых говорится, что родитель избил и убил ребенка, ужасают, но к сожалению, продолжают появляться на страницах СМИ.

Москва

В Москве 8 марта этого года отец избил 5-летнего сына, который после побоев скончался. В полицию обратилась женщина, у подъезда жилого дома обнаружившая мужчину, у которого на руках было бездыханное тело ребенка. Когда полицейские приехали на место, войдя в квартиру, они увидели тело малолетнего с многочисленными телесными повреждениями. В крови у отца мальчика был обнаружен алкоголь. Как стало известно позже, мужчина взял сына у бывшей супруги на выходные погостить.

В районе Южное Медведково 21 февраля этого года 36-летняя Алина Жолобова, устав от постоянных нравоучений супруга, собственными руками задушила двух родных детей. Женщина позвонила в скорую помощь и заявила, что расправилась со своими детьми и перерезала себе вены. Когда медики приехали, то увидели, что на полу лежат тела 3-летнего мальчика и 11-летней девочки, а рядом сидит женщина в крови. Врачи успели спасти Жолобову. Позже она призналась, что совершила такой поступок из-за того, что муж постоянно обвинял ее в том, что та якобы делала все «не так, как нужно».

Урал

В поселке Свердловской области 1 ноября 2015 года был найден труп младенца. Позже стало известно, что родная мать убила новорожденного ребенка и спрятала тело в собственном холодильнике. Тело малыша обнаружили друзья дочери Ольги Мининой, когда хотели взять что-то из морозилки. Когда женщина поняла, что тело найдено, она перепрятала младенца в бочку в сарае, где его и нашли полицейские. По словам Мининой, она рожала дома, и ребенок появился на свет мертвым. Но экспертиза показала, что малыш родился живым. Ранее стало известно, что Ольга не в первый раз убила своего младенца, несколько лет назад она родила и избавилась от ребенка, выбросив его на свалку.

ще один страшный случай убийства ребенка произошел на Урале. В прошлом году в декабре жительница Кировграда насмерть забила свою дочь молотком, пока та спала. 35-летняя Наталия принимала антидепрессанты. Как стало известно, в день убийства она переборщила с дозировкой. После того, как девочка скончалась, мать хотела покончить с собой в ванной комнате. Также выяснилось, что семья не стояла на учете службы по делам несовершеннолетних.



Уфа

В декабре прошлого года житель Уфы 37-летний Фазыл Халиков убил двоих своих детей — шестилетнего сына и годовалую дочь. Перед тем, как это совершить, он рассказал о своих страшных намерениях в голосовом сообщении в семейном чате. Халиков сообщил, что решился на это из-за измены жены. Она лично призналась мужу, что полюбила другого мужчину, с которым переспала на корпоративе. Взяв обоих детей с собой, Фазыл уехал кататься по городу, позже тела двоих детей с признаками отравления угарным газом нашли в его машине на берегу реки. Там же мёртвым был найден и их отец.