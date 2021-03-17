Пользователи платформы OZON пожаловались на сбои

Москва, 17 марта. Жители нескольких городов России столкнулись со сбоями в работе онлайн-платформы OZON. Такую информацию предоставил Downdetector.

Проблемы в работе сервиса россияне зафиксировали примерно в 10:48 по московскому времени. Больше всего жалоб на работу платформы поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, следует из сообщения аналитиков.

Порядка 97% пользователей столкнулись с неполадками в ходе пользования официального сайта интернет-магазина. Каждый четвертый юзер пожаловался на проблемы в функционировании приложения OZON.