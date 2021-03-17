Защиту прав граждан РФ за границей оценил профессор Данельян

Москва, 17 марта. Профессор Дипломатической академии, член Международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян высказался о вопросе защиты прав россиян за границей.

На круглом столе в пресс-центре МИА «Россия сегодня», посвященном теме экстерриториального правоприменения, Данельян объявил, что США «похищают» граждан РФ за рубежом.

«Граждане прилетали на отдых, их задерживали или на прилете, или в аэропорту. То есть они даже не знали, что на них заведено уголовное дело», — подчеркнул спикер.

Профессор обратил внимание, что США отлично умеют реализовывать свое право на экстрадицию. Вашингтон требует выдачи граждан даже у тех стран, с которыми не заключал соглашение по этому вопросу. При этом из 400 запросов со стороны России удовлетворили лишь 12,5%.

Ярким примером может служить история россиянки Богданы Осиповой, которую в США приговорили к семи годам лишения свободы, а также крупному штрафу. Ее объявили виновной в вывозе собственных детей за пределы Штатов. Она вместе со старшей дочерью улетела в РФ, будучи беременной. В то время женщина оформляла развод с супругом-американцем. Генконсульство РФ в Хьюстоне посчитало приговор несправедливым и негуманным.