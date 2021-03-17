Шойгу призвал Армению и Азербайджан к налаживанию двусторонних контактов

Нур-Султан, 17 марта. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказался по поводу налаживания диалога между Арменией и Азербайджаном по вопросу урегулирования в Нагорном Карабахе.

По мнению Шойгу, Баку и Еревану следует перейти к двусторонним контактам по карабахскому вопросу. Об этом он заявил в интервью изданию Tengrinews.kz, отдельно отметив, что во время конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) России пришлось взять на себя роль посредника и «уговаривать всех» прекратить бои.

«Я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан», — рассказал Шойгу.

Тремя днями ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку выполнил все взятые на себя обязательства по передаче всех военнопленных армянской стороне.

Добиться выполнения этого удалось при посредничестве МИД РФ. В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с армянским коллегой Арой Айвазяном для обсуждения процесса обмена военнопленными и возможного разблокирования транспортных связей в Нагорном Карабахе, как передавал канал «360».