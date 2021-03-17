Анатолий Выборный: Приложившие руку к распаду СССР нацелились на Россию

Результаты референдума марта 1991 года трактуются в сегодняшней России совершенно по-разному, единого мнения на этот счет нет, ведь у нас плюрализм. Кстати, это слово как раз вошло в обиход на излете 1980-х, когда граждане устали от вечного эксклюзивного и монопольного права Компартии на власть. Однопартийная система и монополия КПСС, со своим «единственно верным мнением», и стали триггером общественного негатива. А так как Компартия была стержнем всей государственной системы, она накрепко была связана и переплетена с судьбой страны, поэтому за распадом КПСС последовал и распад СССР.

Очевидно, что Запад приложил свою руку к этому распаду. Конфликты советских элит и дележка территорий СССР — все это было в интересах наших недругов и конкурентов на мировой арене. И они на этом не успокоились, а продолжают вынашивать планы, чтобы разделить теперь уже Россию, раздербанить по кусочку. Им не дает покоя, что у нас до сих пор — самая большая по площади страна, мы входим в тройку крупнейших экспортеров зерна, у нас самое мощное оружие, мы первые выпустили лучшую вакцину от COVID-19. У нас — Арктика, самые большие запасы питьевой воды, самый сильный интеллектуальный потенциал. На самом деле, Западу очень много чего нужно от России, не только газ и нефть.

По факту, люди, граждане СССР, конечно, хотели сохранить страну. Да и кому бы в голову пришло рвать по живому, просто расчленить Родину на отдельные территории, а потом еще и столкнуть их в междоусобные конфликты? Мы помним конфликты в Молдавии, Грузии, на Украине, а теперь Армении с Азербайджаном.

Кстати, в то время у нас шесть республик отказались от проведения референдума. Местное руководство просто боялось итогов голосования и того, что мнение народа не совпадет с желанием руководства. Тем не менее, даже там — в Грузии, Латвии, Литве, Молдавии, Армении и Эстонии — нашлись 2 млн граждан, которые проголосовали за сохранение Союза, невзирая на давление властей.

Я уверен, что СССР можно было спасти. Ведь была только одна область в РСФСР, где большинство голосов было отдано против СССР. В Москве и Санкт-Петербурге, например, голоса разделились примерно поровну. То есть понятна локация агентов влияния. Поднакачали народ, расшатали, пользуясь всеми появившимися в Перестройку инструментами, а потом снова подсунули эту идею — ради перемен до основания все разрушить, и в первую очередь страну.

И даже при таком мощном информационном влиянии в то время народ все-таки был за сохранение СССР. Даже в настоящее время, как мы видим, многие жители так называемого зарубежья с ностальгией вспоминают то время и высказывают желание в пользу большей интеграции.

Сложно дать однозначную оценку роли действующей власти в распаде государства. Но я считаю, что референдум по вопросу сохранения СССР как федерации равноправных суверенных республик изначально был фикцией. Решения, за которые проголосовало большинство людей, по факту не возымели юридической силы.

Почему? Потому что тогда еще не заработали демократические институты. Поэтому и не было повиновения со стороны правительства. Поэтому президент СССР Горбачев не ратифицировал волеизъявление народа. Институты государственности уже тоже не работали.

Это сегодня наш президент бьется за то, чтобы воля людей, в частности жителей Крыма, которые, например, тоже обозначили свою позицию на референдуме, была поставлена выше каких-либо конъюнктурных или коммерческих интересов элит. Люди выразили желание о возвращении Крыма в состав России — значит так и будет.

Мы, по сути, еще живем в парадигме советского референдума, когда почти 114 млн жителей СССР проголосовали «за» сохранение СССР (подавляющее большинство — 77% против 22%). То есть мы всегда держим в уме те результаты. Но сегодня наши элиты, в отличие от горбачевских, готовы даже потерять бизнес-перспективы, готовы жить под санкциями ради того, чтобы не изменить воле народа. Если на Крымском референдуме было вынесено решение о воссоединении — оно останется неизменным и будет до конца реализовано.