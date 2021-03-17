Число провокаций со стороны ВСУ в Донбассе выросло в пять раз

Донецк, 17 марта. Бойцы ВСУ пятикратно увеличили число провокаций и обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. Под обстрел попали поселки на горловском направлении.

За последние сутки бойцы ВСУ 21 раз нарушили режим прекращения огня, о чем сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Во вторник, 16 марта, украинские войска подвергли гранатометному обстрелу населенные пункты Сосновское, Заиченко, Ленинское, Саханка, Коминтерново, Горловка, Зайцево и Яковлевка. Местные жители насчитали 102 различных боеприпаса, выпущенных по жилым районам и окрестностям. Нарушения были также зафиксированы на горловском и мариупольском направлениях, огонь вели со стороны расположений 36-й бригады ВСУ.

Представители республики передали, что при обстреле никто из местных жителей не пострадал, материальный ущерб не зафиксирован.

В ДНР опасаются, что рост числа провокаций со стороны ВСУ выльется не в открытый конфликт, а в затяжную конфронтацию. Об этом сообщил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Ранее телеканал «360» передал, что ВСУ разместили свыше 30 единиц военной техники на подконтрольных Киеву территориях Донбасса у населенного пункта Новобахмутовка.