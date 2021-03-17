Новосибирская банда незаконно вывела за рубеж почти 100 млн рублей

Новосибирск, 17 марта. Мошенники незаконно вывели за рубеж десятки миллионов рублей. Они переводили иностранную валюту через подконтрольных им физических лиц.

Жители Новосибирской области создали преступную группировку в составе шести человек, которая занималась незаконным выводом средств за границу в иностранной валюте, сообщили в СК по области.

По данным следствия, злоумышленники за год смогли вывести за рубеж не менее 95 млн рублей. Деньги поступили в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны. Преступников задержали при участии Сибирской оперативной таможни. Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается — не исключено, что количество фигурантов дела может возрасти.

Бывшему банкиру дали срок за вывод 40 миллиардов рублей за границу, сообщал телеканал «360«. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание к колонии строгого режима.