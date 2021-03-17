Ученые из США и Великобритании выяснили роль молний в зарождении жизни на Земле

Москва, 17 марта. Американские и британские ученые предложили новый сценарий зарождения жизни на Земле. Вероятно, к этому причастна молния, полагают специалисты.

Для возникновения жизни в том виде, в котором она известна сейчас, нужен точно сбалансированный набор первичных элементов. Фосфор — один из них. Это ключевой компонент ДНК, РНК и липидов клеточных мембран. Весь небиогенный фосфор на Земле сконцентрирован в нерастворимых минералах.

Присутствующий в метеоритах шрейберзит — это единственное исключение. Некоторое время ученые считали, что пребиотический фосфор попал на Землю во время ранней метеоритной бомбардировки. Однако специалисты из Великобритании и США предложили альтернативную версию произошедшего. Они изучили структуры, найденные в местах ударов молний. В них имеется шрейберзит в виде стекловидных образований.

Исследователи перечислили четыре загадки, связанные с жизнью на Земле. Например, природа появления воды по-прежнему неизвестна. К тому же множество вопросов вызывает движение тектонических плит. Ученых интересует, как именно зародилась жизнь на Земле. Множество тайн скрывает и переход атмосферы из агрессивного состояния в обогащенное кислородом.

Недавно немецкие ученые обнаружили муху, которая обитала на Земле 47 млн лет назад, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Останки насекомого найдены в озерных отложениях Мессельской ямы. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Желудок мухи был заполнен пыльцой различных растений.