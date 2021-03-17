Шойгу отметил результативность диалога России и Турции по Сирии

Нур-Султан, 17 марта. Россию и Турцию объединяет результативная работа по созданию новых механизмов урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу поделился своим видением результатов российско-турецкого диалога в интервью казахстанскому изданию Tengrinews.kz. Министр отметил, что страны объединяет «очень непростая», но результативная совместная работа. Определенную сложность создает членство Турции в НАТО, однако у Москвы получилось достигнуть взаимопонимания с ближневосточным партнером.

«Конечно, это мешает, но сам по себе это, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО и другая страна, не член НАТО, находят общий язык, проводят совместную работу и совместные операции, они находят компромиссы там, где бывает, кажется, невозможно», — поделился Шойгу.

В качестве примера успешного сотрудничества Шойгу привел Идлибскую зону деэскалации, которая, по его мнению, стала новой страницей и механизмом разрешения конфликтов подобного рода.

В настоящее время российские военные тесно сотрудничают с коллегами из Турции по Сирии и руководствуются договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.