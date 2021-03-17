Москва, 17 марта. Телеведущий Борис Корчевников впервые рассказал о последнем письме отца, полученном незадолго до его смерти. Откровением он поделился в эфире программы «Судьба человека».

Разговор об отце зашел, когда у ведущего в гостях был заслуженный артист Андрей Шарков. При общении с артистом он вспомнил о письме родителя, который в последние годы жизни уже не мог говорить.

«Он написал мне: «Сорок лет отдал театру». Всю жизнь. С каким-то сожалением он это говорил. Что можно было бы как-то по-другому прожить жизнь», — сказал Корчевников, отметив, что его отец работал директором театра.

Ведущий поинтересовался у гостя, никогда ли он не жалел, что выбрал актерскую профессию. На что получил ответ: «Жалеть было бы глупо».

«Я никогда не жалел. У меня все удачно складывается. Я надеюсь, что я так и доживу потихоньку в своих теплых лучах», — сказал 63-летний артист.

Борис Корчевников рос без отца. Они впервые познакомились, когда ведущему было 13 лет. Отец Корчевникова Вячеслав Орлов ушел из жизни в 2015 году.