Звонок матери спас ребенка от изнасилования уголовником в Иркутске

Иркустк, 17 марта. Правоохранители задержали судимого 37-летнего жителя Иркутска. Он подозревается в совершении преступления на сексуальной почве в отношении ребенка.

По предварительным данным, уголовник силой затащил к себе домой ученицу второго класса. Во время совершения насильственных действий зазвонил телефон ребенка. Дочери пыталась дозвониться мать. Женщина как раз проходила мимо квартиры фигуранта, когда услышала знакомую мелодию, сообщал телеканал «360».

Мать начала стучать в дверь к соседу. Уголовник «сдался» и открыл дверь, предоставив возможность школьнице уйти. Женщина затем обратилась в полицию.

В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый в педофилии 11 раз привлекался за грабежи, кражи, угон и угрозу убийством.

На Камчатке бывший сотрудник прокуратуры попал под следствие. Правоохранители считают, что он совершил сексуальное насилие в отношении малолетней дочери и ее подруги, сообщало Deita.