Эксперт раскрыл причины победы Армении в первом карабахском конфликте

Ереван, 17 марта. Опытный генералитет и наличие большого количества настоящих патриотов помогли Армении одержать убедительную победу во время карабахского конфликта 1992-1994 годов.

Об этом рассказал военный эксперт Айк Наапетян в эфире канала Live News.

Полковник запаса подчеркнул тот факт, что в количестве техники, вооружения, личного состава, в помощи зарубежных союзников и в финансовом отношении противник в десятки раз превосходил Армению.

«У них не было профессиональных старших офицеров, профессиональной военной верхушки, способных возглавить войну», — отметил Наапетян.

По словам эксперта, среди армянских командиров были люди с огромным опытом службы на ответственных постах в Генеральном штабе советских Вооруженных сил, которым удалось эффективно возглавить оборону и сплотить вокруг себя не только кадровых военнослужащих, но и многочисленных добровольцев.

Вторым важнейшим преимуществом армянской стороны в первой карабахской войне Наапетян считает подлинный патриотизм бойцов, привитый благодаря советскому воспитанию.

Ранее сообщалось, что развернутые в Нагорном Карабахе российские саперы обезвредили более 25 тысяч взрывоопасных предметов в течение четырех месяцев.