Круглый стол по вопросам защиты прав граждан РФ за границей стартовал в Москве

Москва, 17 марта. Обсуждение вопросов экстерриториального правоприменения проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Отмечается, что на круглом столе будут обсуждаться проблемы задержания за рубежом и экстрадиции граждан России по запросу третьих государств. Также эксперты намерены поднять тему исполнения решений суда на территории иностранных государств.

В обсуждении принимают участие полномочный представитель Правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.

Также своим мнением готовы поделиться член Международно-правового совета при МИД РФ Андрей Данельян, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, а также партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев.

Ранее ФАН сообщал о задачах проведения онлайн-конференции по теме экстерриториального правоприменения.