Звезда «Бедной Насти» Петр Красилов распрощался с кинокарьерой

Москва, 17 марта. Актер Петр Красилов, прославившийся благодаря сериалам «Бедная Настя» и «Не родись красивой», изменился до неузнаваемости. Артиста сейчас практически не видно в кино.

В некогда стройном и обаятельном Красилове сейчас невозможно узнать звезду сериалов начала 2000-х годов. Актер сильно пополнел и отрастил бороду. Растительность на лице он объясняет просто: «Видоизменения покажут людям, которые меня приглашают на роли молодых парней, что мне не 20».

Артист пожаловался, что кинематографисты до сих пор видят в нем романтического героя, хотя он уже давно вышел из этого образа. По словам знаменитости, роли молодых и красивых юношей аукнулись ему сейчас, поскольку ему до сих пор предлагают играть одинаковых героев.

«Тогда мне было 20. Сейчас 42, но предлагают все то же. А я же сейчас не играю Фандорина. Потому что по сюжету ему 20. И когда 40-летний играет 20-летнего, зритель со стороны видит же разницу возрастов, это глупо выглядит», — сказал он в беседе с kp.ru.

В театре видят актеров постоянно, поэтому предлагают роли в соответствии с образом персонажей. В кино Красилов не готов играть героев-любовников, поэтому распрощался с кинокарьерой.

Пропал с экранов партнер Красилова по сериалу «Не родись красивой» Григорий Антипенко. Последней картиной, вышедшей с артистом в 2017 году, был «Торгсин».