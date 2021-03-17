Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 17 марта

Москва, 17 марта. Российские врачи выявили 8 998 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 11% новых пациентов с коронавирусом не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей России.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,3 млн россиян с начала 2020 года. Из них четыре млн человек уже вылечились от заболевания. Вакцинация от коронавируса началась в России в декабре прошлого года.