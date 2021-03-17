Сыщики разбираются в загадочной смерти любовников в запертой квартире в Люберцах

Люберцы, 17 марта. Правоохранители начали проверку по факту смерти двух человек. Как стало известно ФАН, тела молодого парня и его девушки обнаружили в запертой квартире.

В дежурную часть полиции города Люберцы поступило сообщение об обнаружении трупов 26-летнего мужчины и 23-летней девушки в одном из домов по улице Весенняя в городе Люберцы. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа.

В квартире, которая была заперта на ключ изнутри, были обнаружены мертвые мужчина и женщина без внешних признаков насильственной смерти. Как предполагают оперативники, молодые погибли около двух суток назад

В правоохранительных органах по данному факту назначили проведение проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

«Парочка, скорее всего, скончалась от передозировки неизвестными наркотиками. Во время осмотра места происшествия были изъяты металлическая трубка, пластиковая бутылка с дыркой, две стеклянные трубки для курения и два пустых пакета с остатками неизвестного вещества. Оно, как и тела, направлено на специальную экспертизу, которая должна показать причину смерти людей. Но, скорее всего, смерть не носит криминальный характер», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Погибший мужчина — местный житель. Он был индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей. Девушка прописана в столице, но проживала в квартире молодого человека. По официальным данным, она нигде не работала.

Как ранее писал ФАН, молодой человек из Санкт-Петербурга, принявший жителя Москвы за ведьму и забившим его молотком до смерти, был до этого с позором изгнан из футбольной команды: его уличили в употреблении наркотических веществ.