Международное авиасообщение может восстановиться в 2024 году

Москва, 17 марта. Восстановление авиасообщения в РФ с другими странами ожидается не раньше 2024 года, сообщил генеральный директор компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

Открытие границ идет более медленными темпами, чем прогнозировалось. Раньше 2024 года достичь уровня перевозок 2019 вряд ли получится, заявил Полубояринов. В свою очередь, внутренний рынок авиаперелетов может восстановиться уже в следующем году, считают в «Аэрофлоте».

«Что касается международного рынка, то наш прогноз, который был сделан в конце прошлого года, не совсем, наверное, оправдывается», — добавил специалист.

Около недели назад компания получила допуски на организацию регулярных рейсов в Тунис, Доминикану и Катар. Воздушные суда смогут отправляться из Москвы в Доху, Пунта-Кана и Монастир. Получение разрешения означает, что «Аэрофлот» сможет воспользоваться правом совершать перевозки при решении возобновить полеты в другие страны.