Вдова Грачевского показала трогательные кадры с худруком «Ералаша»

Москва, 17 марта. Вдова художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась с подписчиками редкими кадрами из семейного архива.

Знаменитый режиссер скончался 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Третья жена Грачевского до сих пор не может найти себе место, тяжело переживает случившееся в семье горе. Всего год назад у пары родился сын Филипп.

Утешение вдова худрука «Ералаша» находит в воспоминаниях о муже, семейных снимках. Кадрами она делится с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram.

На этот раз Белоцерковская показала в Stories трогательные фотографии с семейного торжества, похода в театр и снимок, на котором пара, улыбаясь, сидит в обнимку на диване. Оба выглядят на кадрах крайне счастливыми.

А на днях вдова опубликовала кадры со свадьбы, которую влюбленные сыграли в кругу близких. Невеста тогда облачилась в платье с открытыми плечами нежного розового цвета, а создатель «Ералаша» — в классический синий костюм.