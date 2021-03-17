Жители столицы Камчатки продолжат получать субсидии на ЖКУ без заявления

Петропавловск-Камчатский, 17 марта. Беззаявительный порядок предоставления субсидий по ЖКУ продлен в Петропавловске-Камчатском до 1 апреля 2021 года. Соответствующее решение принято на сессии городской думы.

Гражданам не придется повторно обращаться с заявлением для продления срока получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поправки в соответствующее решение городской думы депутаты приняли на заседании внеочередной сессии, состоявшейся 17 марта.

Согласно общему правилу, субсидии на оплату ЖКУ предоставляются потребителям коммунальных услуг на шесть месяцев. Однако по аналогии с получателями федеральной выплаты в 2020 году депутаты городской думы закрепили возможность продления срока предоставления субсидий в беззаявительном порядке.

Кроме того, ряд граждан может быть освобожден от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Благотворительный фонд «Сердце лидера» выступил с предложением снять обязанность с ветеранов Великой Отечественной войны оплачивать ЖКУ, а также списать уже имеющиеся у них долги по ЖКХ. Представители организации уверены, что такие меры помогут поддержать финансовое положение этой категории россиян и улучшить качество их жизни.