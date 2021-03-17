Напугавшего жителей Нижневартовска медведя загнали под автобус

Нижневартовск, 17 марта. Правоохранители, ветеринары и сотрудники МЧС прибыли в один из районов города, где удалось «заблокировать» медведя. Сейчас животное забилось под автобус.

По данным источника ФАН, хищника намерены усыпить, а затем его обследуют ветеринары и окажут необходимую помощь, если потребуется. Силовики временно оцепили место инцидента, чтобы никто случайно не пострадал.

Бегавший по городу медведь взбудоражил местных жителей. Животное даже устроило погоню за прохожим, которому удалось спастись. Хищник во время преследования едва не был сбит пассажирским автобусом.