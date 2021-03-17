МИД РФ отреагировал на заявление США о «вмешательстве»

Москва, 17 марта. Министерство иностранных дел России заявляет, что данные американской разведки о якобы вмешательстве в выборы США в 2020 году ничем не подкреплены.

В ведомстве отметили, что новость о «вмешательстве» в выборы Соединенных Штатов являются обычным информационным вбросом, который ничем не подкреплен. Собранные американской разведкой данные являются недостоверными.

Вашингтон уже несколько лет тиражирует тему российского «вмешательства» в выборы соединенных штатов. В 2017 году американская сторона инициировала расследование по состоявшимся в 2016 году выборам. Тогда следственная группа под руководством экс-спецпрокурора Роберта Мюллера не смогла доказать причастность России к «вмешательству».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже говорила, что Евросоюзу не стоит вводить санкции против России, так как страна введет ответные ограничения.