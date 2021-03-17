Пушилин заявил о близости исторической судьбы Донбасса и Крыма

Симферополь, 17 марта. Попытка Киева разорвать исторически сложившиеся связи между Крымом, Донбассом и Россией оказалась провальной, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Об этом руководитель Донецкой Народной Республики сообщил на торжественном собрании по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, которое состоялось в Симферополе.

«Мы по сей день продолжаем отстаивать свой выбор и горячее стремление вернуться к своим историческим корням», — цитирует слова Пушилина его пресс-служба.

По словам главы ДНР, в 2014 году жители Крыма добились важной победы, которая обеспечила им процветание и стабильность, граждане ДНР ставят перед собой аналогичные цели.