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Президент Алжира изменил процесс проведения парламентских выборов

Президент Алжира изменил процесс проведения парламентских выборов

Алжир, 17 марта. Президент Абдельмаджид Теббун изменит состав Национального народного собрания.

Лидер Алжира выпустил указ, согласно которому численность депутатов в парламенте снижается с 462 до 407 человек. Местные источники отмечают, что сокращение 55 мест спровоцирует конкуренцию между кандидатами на досрочных выборах в исполнительный орган власти, запланированных на 12 июня.

Реформы коснулись и избирательных округов, где распределение устанавливается по квоте — одно место на 120 тысяч алжирцев. До изменений на пункт приходилось 80 000 граждан.

«Также дополнительная точка выделяется на каждые 60 000 жителей.  Количество участков для штатов с населением до 200 000 станет не меньше трех», — говорится в тексте документа, опубликованного в газете «Ан-Нахар».

Изменения предвыборного процесса произошли и для алжирской общины, проживающей за рубежом. Места для голосования теперь находятся только в восьми локациях, включая север и юг Франции, Азию, Африку и Америку.

Абдельмаджид Теббун перенес дату парламентских выборов с 2022 года на 12 июня после массовых митингов против действующей власти. Политик пообещал, что в новом составе Национального народного собрания увеличится количество женщин и молодых депутатов.

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