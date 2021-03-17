Президент Алжира изменил процесс проведения парламентских выборов

Алжир, 17 марта. Президент Абдельмаджид Теббун изменит состав Национального народного собрания.

Лидер Алжира выпустил указ, согласно которому численность депутатов в парламенте снижается с 462 до 407 человек. Местные источники отмечают, что сокращение 55 мест спровоцирует конкуренцию между кандидатами на досрочных выборах в исполнительный орган власти, запланированных на 12 июня.

رئيس الجمهورية يصدر أمر يحدد الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد البرلمان والتي تم تخفيضها إلى 407 بدل 462.#الجزائر #الإنتخابات_التشريعية pic.twitter.com/CdQlY1GZw0 — Mohamed Mohamed (@azizi_mo7amed) March 16, 2021

Реформы коснулись и избирательных округов, где распределение устанавливается по квоте — одно место на 120 тысяч алжирцев. До изменений на пункт приходилось 80 000 граждан.

«Также дополнительная точка выделяется на каждые 60 000 жителей. Количество участков для штатов с населением до 200 000 станет не меньше трех», — говорится в тексте документа, опубликованного в газете «Ан-Нахар».

Изменения предвыборного процесса произошли и для алжирской общины, проживающей за рубежом. Места для голосования теперь находятся только в восьми локациях, включая север и юг Франции, Азию, Африку и Америку.

Абдельмаджид Теббун перенес дату парламентских выборов с 2022 года на 12 июня после массовых митингов против действующей власти. Политик пообещал, что в новом составе Национального народного собрания увеличится количество женщин и молодых депутатов.