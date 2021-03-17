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Ельчанин угрожал полиции подорвать дом ради освобождения возлюбленной из СИЗО

Ельчанин угрожал полиции подорвать дом ради освобождения возлюбленной из СИЗО

Липецк, 17 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Ельца, который хотел взорвать дом, где находится его квартира. Он требовал освободить женщину.

Местный житель в Ельце позвонил в полицию и стал угрожать правоохранителям. Он заявил, что взорвет свой собственный дом. Стражи правопорядка быстро установили личность злоумышленника и адрес его проживания. Телефонным хулиганом оказался нетрезвый 43-летний ельчанин. Таким необычным образом он планировал вызволить свою возлюбленную из СИЗО.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет или крупный штраф.

Похожий случай произошел в Петербурге. Там из-за предупреждения о «минировании» по телефону эвакуировали петербургский суд, сообщил телеканал «360».

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