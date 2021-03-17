Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Знаменитую енотиху Лизу из Новосибирска спасают от ожирения

Знаменитую енотиху Лизу из Новосибирска спасают от ожирения

Новосибирск, 17 марта. Милую обитательницу одного из енотокафе Новосибирска были вынуждены посадить на строжайшую диету из-за того, что животное набрало вес и перестало помещаться на своей полочке.

За зиму енот по кличке Лиза поправилась на целых шесть кг при том, что ее изначальный вес составлял от 8 до 9 кг. Дело в том, что посетителям заведения очень нравится подкармливать его обитателей, а сама енотиха не раз была замечена в «подворовывании» еды у своих собратьев.

«Изначально она весила около 8 кило, но потом начала толстеть, так как очень много ест и не может остановиться. У нее словно нет чувства насыщения пищей», — рассказала владелица енотокафе Замира Козловских.

В конечном итоге пушистая обитательница уникального заведения перестала помещаться на собственной полочке, которая, к тому же, начала под ней прогибаться. Именно тогда хозяйка енотокафе приняла решение посадить свою подопечную на диету. Теперь Лизе дают только растительную пищу: сырое мясо, фрукты и овощи. Иногда в качестве разнообразия Лиза получает собачий корм, пишет kp.ru. Ожидается, что уже к лету енот вернет себе былые формы. Несмотря на лишние килограммы посетители енотокафе считают, что Лиза и сейчас «не толстая, а пушистая».

Не так давно обитателей нижегородского зоопарка накормили блинами в честь Масленицы. Японские макаки полакомились блинами с сухофруктами и виноградом, шотландским коровам приготовили морковные и тыквенные блины, енотам — блины с орехами.

Управляющая заповедником кенгуру из Австралии Ким Хейвуд сняла на видео одного из своих питомцев за забавным занятием. На ролике запечатлен момент, как ее любимый кенгуру валяется на диване, а затем медленно отправляется по своим делам на улицу.

Новости партнеров