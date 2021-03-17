Знаменитую енотиху Лизу из Новосибирска спасают от ожирения

Новосибирск, 17 марта. Милую обитательницу одного из енотокафе Новосибирска были вынуждены посадить на строжайшую диету из-за того, что животное набрало вес и перестало помещаться на своей полочке.

За зиму енот по кличке Лиза поправилась на целых шесть кг при том, что ее изначальный вес составлял от 8 до 9 кг. Дело в том, что посетителям заведения очень нравится подкармливать его обитателей, а сама енотиха не раз была замечена в «подворовывании» еды у своих собратьев.

«Изначально она весила около 8 кило, но потом начала толстеть, так как очень много ест и не может остановиться. У нее словно нет чувства насыщения пищей», — рассказала владелица енотокафе Замира Козловских.

В конечном итоге пушистая обитательница уникального заведения перестала помещаться на собственной полочке, которая, к тому же, начала под ней прогибаться. Именно тогда хозяйка енотокафе приняла решение посадить свою подопечную на диету. Теперь Лизе дают только растительную пищу: сырое мясо, фрукты и овощи. Иногда в качестве разнообразия Лиза получает собачий корм, пишет kp.ru. Ожидается, что уже к лету енот вернет себе былые формы. Несмотря на лишние килограммы посетители енотокафе считают, что Лиза и сейчас «не толстая, а пушистая».

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