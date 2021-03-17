Влюбиться в девочку по вызову: сексолог о сценарии фильма «Красотка» в жизни

Перевоспитать женщину, работающую в сфере проституции, практически невозможно. Практика показывает, что построить отношения с куртизанкой вне обозначенных встреч крайне сложно — скорее, это похоже на сценарий романтического фильма. Об этом в комментарии ФАН рассказал известный сексолог Евгений Кульгавчук.

Сюжет фильма «Красотка» 1990 года с Ричардом Гиром и Джулией Робертс вдохновил многих сценаристов на воплощение в кино романтической истории о том, как мужчина влюбляется в женщину, удовлетворяющую его за деньги. К сожалению или к счастью, такой сценарий развития отношений встретить в реальной жизни практически невозможно, считает Кульгавчук.

«Как правило, это исключение. Сценарий из фильма «Красотка» — все же ближе к области фантастики. Да, некоторые из мужчин-заказчиков, прежде чем перейти к делу, хотят поговорить. И это на самом деле гармоничнее, чем если бы это происходило без элемента предварительной беседы. Но немногие из мужчин после таких разговоров решают идти в загс», — поделился мнением сексолог.

Тем не менее, уточняет собеседник ФАН, даже если отношения начали развиваться дальше, перерастая в серьезные, — это не является нормой.

«Конечно, это ненормально — даже с биологической точки зрения. В природе самец у многих видов бьется за расположение самки, ухаживает за ней, ищет подходы, проявляет настойчивость, изобретательность. А в случае с «заказом» — все немного не так», — заявил Евгений Кульгавчук.

Сексолог привел несколько вариантов развития таких отношений.

«Теоретически отношения могут перерасти в семью. Но это, скорее, исключение. Ну и вопрос — какого качества эта семья? Известны случаи, когда мужчины, юридически являясь мужьями, отправляли своих жен на панель для добывания денег себе на алкоголь. Или же из современных тенденций: некоторые мужчины — так называемые куколды — получают удовольствие от такой жены, которая не хочет менять род деятельности», — рассказал эксперт.

Кульгавчук уверяет — если мужчина захочет перевоспитать женщину, работающую в сфере проституции, то без помощи специалиста сделать это будет непросто.

«Вопрос в том, захочет ли сама женщина и сможет ли? Это непросто. Многие из проституток мечтают «завязать». Но далеко не всем удается. Интересующимся вопросом рекомендовал бы посмотреть сериал «Яма», снятого по Куприну. Как правило, психика таких женщин изначально имеет свою специфику. Это могут быть проблемы в родительской семье, в самооценке, искаженном восприятии мира и противоположного пола, пережитые психотравмы, боль, разочарования. Схема «секс-деньги» тоже порой врастает в личность. Поэтому, как в случае с алкоголизмом или наркоманией, это возможно, но очень сложно», — резюмировал сексолог.

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