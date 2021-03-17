Рогозин: на реализацию научных космических программ требуется 15-16 млрд рублей в год

Москва, 17 марта. Глава Роскосмоса 17 марта заявил, что ежегодно государственной корпорации на реализацию научных космических программ нужно 15-16 миллиардов рублей.

В канун Дня космонавтики Роскосмос запросил совещание с президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Рогозин заявил, что надеется в рамках официального мероприятия подтвердить финансирование научных программ.

«Требуется не менее 15-16 млрд рублей ежегодно на фундаментальную науку», — заявил в разговоре с журналистами Дмитрий Рогозин.

На сегодняшний день миссия «Луна-25» Роскосмоса полностью профинансирована. А вот проекты «Луна-26» и «Луна-27» получили на реализацию лишь часть денежных средств — примерно 50% от запрошенной суммы.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что NASA недооценивает российскую госкорпорацию. Он считает, что Вашингтон мог предложить Москве равноправное партнерство при создании международной окололунной станции Gateway.