Сексолог объяснил, в чем заключается залог хорошего секса

Весна все увереннее вступает в свои права, начинают играть не только первые лучики солнца, но и гормоны. Но стоит заметить, дело не только во времени года — законы любви не зависят от погоды. А это значит, что о некоторых правилах не стоит забывать. Сексолог, психолог, НЛП-тренер Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, в чем заключается залог хорошего секса.

По мнению эксперта в области отношений, чтобы достичь идиллии в интиме, главное — не спешить и не переходить сразу от слов к делу.

«Залог хорошего секса — в проработке психологических травм и ограничений, в отсутствии стеснения и доверии к партнеру. Вот почему людям хорошо бы переходить к сексу не сразу, а постепенно, пошагово», — говорит сексолог.

По словам Денисова-Мельникова, на начальном этапе отношений можно допустить поцелуи и объятия, затем переходить к более откровенным ласкам.

«В этом случае партнеры пройдут путь, который позволит им испытать доверие друг к другу, избавиться от стеснения и уже с большой радостью подойти к сексу. Либо они на этом пути поймут, что что-то не складывается, и не перейдут к интиму, что в общем-то тоже хорошо», — объясняет психолог.

Часто в зарубежных романтических лентах можно наблюдать, как герои фильмов после первого же свидания бросаются в объятия друг друга, что заканчивается бурной постельной сценой. Однако, по мнению эксперта ФАН, такое поведение можно назвать «детским».

«То, что показывают в фильмах, когда люди быстро срывают с себя одежду, — это детская модель поведения. От стеснения появляется желание делать что-то очень быстро и суетливо, потому что люди некомфортно себя чувствуют. Все-таки к сексу с новым партнером люди переходят не так часто», — объясняет сексолог.

Также Денисов-Мельников обращает внимание на важность предыдущего позитивного опыта. Если человек был однажды травмирован партнером или в его адрес была отпущена даже незначительная шутка, это становится мощной психотравмой — человек себя видит уже соответственно этой психотравме.

Из всего этого сексолог заключил, что именно доверие, проработка психологических травм, если они есть, подходящий партнер и являются залогом хорошего секса.

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