Зампред Госдумы РФ Толстой примет участие в праймериз «Единой России»

Москва, 17 марта. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой зарегистрировался для участия в праймериз партии «Единая Россия». Об этом он написал в Telegram.

Толстой считает, что институт предварительных выборов для многих является реальной возможностью поучаствовать в политическом процессе. По его словам, использование в праймериз возможностей портала «Госуслуги» обеспечит законность и прозрачность голосования.

Результаты предварительного голосования «Единой России» позволят определить, кто представит партию на выборах в Государственную думу РФ. На официальном портале политсилы указано, что праймериз будет проходить по самой открытой и конкурентной модели.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская планирует принять участие в осенних выборах в нижнюю палату парламента.