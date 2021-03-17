Глава Минобороны Ирана сообщил о готовности страны противостоять ядерному оружию

Иран готов к противостоянию любому типу современных военных угроз, заявил глава Минобороны республики бригадный генерал Амир Хатами. Его слова приводит издание Fars.

«Мы должны быть готовы защитить нашу страну от всех угроз и того, что враг однажды может использовать в качестве наступательных средств, включая химическое, ядерное и биологическое оружие», — сказал министр.

Свое заявление Хатами сделал 16 марта 2021 года, в день 33-й годовщины Газовой атаки в городе Халабджа, устроенной по приказу бывшего иракского президента Саддама Хусейна.

#OnThisDay: 30 years ago today 1000s of Iraqi Kurds were killed when their village of Halabja was brutally gassed in the closing months of the Iran-Iraq War https://t.co/qgxmzRGynK — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 16, 2021

Глава иранского оборонного ведомства заверил соотечественников в том, что на данный момент государство уже «приняло необходимые меры против всех угроз».

Ранее Амир Хатами уже выступал с заявлениями о готовности Тегерана к военному противостоянию в ответ на агрессию со стороны других государств.

Iran’s Defense Minister, Amir Hatami, emphasized that Tel Aviv and Haifa will be ‘leveled to the ground’ referring to the statement of Iran's Leader. pic.twitter.com/QTqBoy7vhj — Hami Hamedi (@HamediHami) March 7, 2021

В начале марта глава военного ведомства Израиля Бени Ганц заявил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия и при необходимости примет соответствующие меры. В ответ на это Хатами пообещал, что Тегеран не оставит возможную агрессию без ответа.

«Если они совершат какую-нибудь глупость, мы превратим Тель-Авив и Хайфу в пепел», — сказал министр обороны Ирана.

При этом он отметил, что Тегеран не должен воспринимать Израиль как своего главного врага, поскольку страны имеют слишком большую разницу в размерах, а соответственно — в военной мощи.

«В мире, где сильный считает, что ему все позволено, нельзя быть слабым. Стремящиеся к гегемонии понимают только язык силы», — подытожил Амир Хатами.

Газовая атака в Халабадже состоялась 16-17 марта 1988 года, во время ирано-иракской войны. В тот период располагающийся на территории Ирака город находился под контролем армии Тегерана.

Правительство Саддама Хусейна распорядилось нанести по населенному пункту серию авиаударов, используя снаряды с отравляющими веществами. В результате атаки около пяти тысяч мирных жителей погибли, еще более 20 тысяч пострадали.

Последующие расследования трагедии позволили выяснить, что иракское правительство закупало материалы для химического оружия на европейских предприятиях: в Германии, Франции и Нидерландах.