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Иран

Глава Минобороны Ирана сообщил о готовности страны противостоять ядерному оружию

Глава Минобороны Ирана сообщил о готовности страны противостоять ядерному оружию

Иран готов к противостоянию любому типу современных военных угроз, заявил глава Минобороны республики бригадный генерал Амир Хатами. Его слова приводит издание Fars.

«Мы должны быть готовы защитить нашу страну от всех угроз и того, что враг однажды может использовать в качестве наступательных средств, включая химическое, ядерное и биологическое оружие», — сказал министр. 

Свое заявление Хатами сделал 16 марта 2021 года, в день 33-й годовщины Газовой атаки в городе Халабджа, устроенной по приказу бывшего иракского президента Саддама Хусейна.

Глава иранского оборонного ведомства заверил соотечественников в том, что на данный момент государство уже «приняло необходимые меры против всех угроз».

Ранее Амир Хатами уже выступал с заявлениями о готовности Тегерана к военному противостоянию в ответ на агрессию со стороны других государств.

В начале марта глава военного ведомства Израиля Бени Ганц заявил, что не допустит получения Ираном ядерного оружия и при необходимости примет соответствующие меры. В ответ на это Хатами пообещал, что Тегеран не оставит возможную агрессию без ответа.

«Если они совершат какую-нибудь глупость, мы превратим Тель-Авив и Хайфу в пепел», — сказал министр обороны Ирана.

При этом он отметил, что Тегеран не должен воспринимать Израиль как своего главного врага, поскольку страны имеют слишком большую разницу в размерах, а соответственно — в военной мощи.

«В мире, где сильный считает, что ему все позволено, нельзя быть слабым. Стремящиеся к гегемонии понимают только язык силы», — подытожил Амир Хатами.

Газовая атака в Халабадже состоялась 16-17 марта 1988 года, во время ирано-иракской войны. В тот период располагающийся на территории Ирака город находился под контролем армии Тегерана.

Правительство Саддама Хусейна распорядилось нанести по населенному пункту серию авиаударов, используя снаряды с отравляющими веществами. В результате атаки около пяти тысяч мирных жителей погибли, еще более 20 тысяч пострадали.

Последующие расследования трагедии позволили выяснить, что иракское правительство закупало материалы для химического оружия на европейских предприятиях: в Германии, Франции и Нидерландах.

Глава Минобороны Ирана сообщил о готовности страны противостоять ядерному оружию

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