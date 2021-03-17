Жительница США родила первого в мире младенца с антителами к коронавирусу

Флорида, 17 марта. Американка из Флориды, ранее привитая препаратом биотехнологической компании Moderna, родила ребенка с антителами к коронавирусной инфекции.

Это первый такой случай в мире, отмечают зарубежные специалисты. Медработница округа Палм-Бич привилась на 36-й неделе беременности. Через три недели у нее родилась девочка. Ученые рассчитывают, что в будущем рождение детей с антителами к коронавирусу станет очень распространенным явлением.

В Греции заявили, что готовы принимать россиян, привитых препаратом от COVID-19 «Спутник V». К тому же власти страны разрешат въезд для граждан, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус либо документ, подтверждающий наличие антител.