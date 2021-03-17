Дмитрий Певцов о референдуме 1991 года: Я скучаю по Родине — великой и справедливой

17 марта исполняется 30 лет с даты проведения первого и единственного Всесоюзного референдума, на котором был поставлен вопрос о сохранении Советского Союза.

В этот день в 1991 году большинство — а именно 76,4% людей — проголосовали за сохранение своей страны, своей Родины. Той Родины, в которой мы родились, я родился. В которой границы были только внешние, а внутренних границ и войн не было. В которой поехать автостопом из Москвы в Тбилиси, где познакомились мои мама и папа, — не вопрос. Поехать в загадочную Прибалтику — не проблема. Где борщ украинский был вкусен всем — и таджикам, и русским, и казахам.

Наши родители, наши бабушки и дедушки проголосовали за сохранение целостности нашей большой и дружной страны. Если посмотреть на карту с итогами референдума, то видно, что ключевые, мощнейшие республики страны: Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан — в огромном большинстве высказались за Союз.

Но власть тогда не послушала свой народ — и уже 8 декабря Беловежские соглашения оформили распад страны. Я бы сказал, не просто распад страны, а распад нашего внутреннего единства.

Теперь — только посмотрите! — мы вынуждены получать визу, чтобы поехать туда, где живут наши собратья, наши родственники — как будто и не было многолетней истории большого Советского Союза и великой Российской Империи. Ведь все эти земли были когда-то политы кровью наших прадедов и прапрадедов, защищавших нашу страну от вторжений с Запада и Востока, с Юга и Севера.

Что тогда случилось? Думаю, случилась жажда перемен. И отказ от всего своего ради одобрения Запада. Помните, как все дружно тогда клеймили власть — за привилегии, коррупцию, особняки, распределители? Хотелось новой страны с новыми людьми во власти.

Даже те мои друзья, которые голосовали тогда «против» на референдуме, ничего против Союза не имели. Им просто не нравилась союзная власть, а нравились демократы. А потом те, кому поверила очарованная Россия, уничтожили нашу большую страну. Во все горло критикуя все, что только можно, они легко перечеркнули страницы нашей истории и возможные страницы нашего общего будущего.

К чему мы пришли? К тому, что в странах Прибалтики, куда меня теперь не пускают, во власти находятся люди, сделавшие вражду с Россией своей идеологией. К тому, что за поездки в Крым украинские власти занесли меня в «черный список» с издевательским названием «Миротворец».

Зато у нас теперь есть урок. Нельзя поджигать дом, в котором ты живешь, даже если тебе не нравится старший по дому. Летом 2020 года нерушимость наших границ и территории защитили новым текстом Конституции. Чтобы не было даже соблазна у кого-то из подобных «критиков» разваливать страну дальше.

Поэтому мы Крым и не «возвращали». Он всегда был наш. И за Союз в 1991 года там проголосовали не меньше, чем в 2014 году.

Да, сегодня не все хорошо в нашей стране. Но просто встать на площади и орать в мегафон об этом — не поможет, надо дело делать. Помогать друг другу, решать проблемы сообща, всем миром, как у нас всегда было принято.

18 марта, уверен, многое будет сказано разного о Крыме. Но надо помнить, что сегодня во всех странах Союза живы те, кто 30 лет назад, несмотря на вал пропаганды, сказали «Да!» нашей огромной стране. Пока они живы — жива надежда. Спасибо им!