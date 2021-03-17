Выставка экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой открылась в Петербурге. ФАН-ТВ

Среди слепков с памятников Древнего Египта и Ассирии в Музее Академии художеств нашли свое место картины из мира современного искусства. Выставка «Весна» экс-главы департамента Минобороны РФ Евгении Васильевой раскроет перед посетителями тему весеннего возрождения и преображения. В галерее представлены как живописные полотна, так и скульптуры из серии «Голод».

Автор выставки, которая открыла свои двери для всех желающих 16 марта, ставит перед собой важную цель, которая заключается в духовном развитии и обретении баланса.

«Это выход из каких-то сложных жизненных ситуаций. У нас у всех наверняка такие ситуации есть, и с ними иногда достаточно сложно бороться. Есть определенные методы, выработанные человечеством. Это обращение к вере, обращение к литературе, обращение к духовности, меценатству. Я обрела опору в области искусства и очень счастлива», — объяснила художница.

На представленных картинах можно не только обратить внимание на глубокий визуальный ряд, особую пластичность изгибов линии кисти, но и найти для себя необычные метафоры и даже философские мотивы.

«Любого зрителя, который впервые посетит выставку, вдохновит вот этот первый зал, который он увидит в Академии художеств, который погружает в ощущение весны, вдохновения, возрождения. И человек становится частью природы, частью бытия, центром вселенной», — поделился своим видением Дмитрий Барановский, организатор выставок современного искусства в Сочи.

Главная оценка для каждого художника — это отзывы зрителей. Ответ за ними. Художественный замысел автора могут принять и понять, а может сложиться и совершенно противоположная ситуация.