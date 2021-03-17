Тодоренко и Дакота поддержали разгромившую шоу «Холостяк» Хилькевич

Москва, 17 марта. Актриса Анна Хилькевич резко высказалась о шоу «Холостяк» и его участницах. Телеведущая Регина Тодоренко и певица Рита Дакота поддержали разгромившую проект коллегу.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» призналась, что не смотрела ни одной серии популярного шоу ТНТ. По ее мнению, «Холостяк» — это «смотрины», на которых девушкам нужно «продать» себя.

Хилькевич обратила внимание, что участницы не могут быть такими, какие они есть на самом деле. Из-за сценария они обязаны показать себя во всей красе и «прыгнуть выше головы».

«Максимум обаяния, сексуальности, где-то загадки, интересных тем для разговоров из своей светлой головушки. И типа все для того, чтобы понравится парню!!» — обрушилась она на шоу в своем Instagram-аккаунте.

Хилькевич подчеркнула, что ни за что не стала бы участвовать в таком проекте, где ей было бы «адски дискомфортно и унизительно». Она уверена, что настоящую любовь таким способом точно не найти.

Тодоренко и Дакота в комментариях согласились с позицией коллеги по шоу-бизнесу. Звезда тревел-передачи «Орел и решка» заявила, что «Холостяк» несет в массы неправильный, на ее взгляд, посыл.

«Но уж если шоу имеет огромную популярность, мне скорее хочется задать вопрос смотрящим: людям правда хочется видеть такую патриархальную модель отношений или все же есть какой-то другой смысл?» — написала Тодоренко.

В восьмом сезоне шоу девушки борются за сердце рэпера Тимати. В первом же выпуске он несколько раз нарушил правила проекта. В частности, привел второго «жениха» — Егора Крида.