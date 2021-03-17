Экономист объяснила, зачем Германия хочет выиграть время в вопросе «СП-2»

Остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германии уже никто не требует. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Выиграть время

Германия хочет выиграть время в разногласиях с США по теме «Северного потока — 2», чтобы добиться завершения проекта. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.

Российский газопровод готов на 95% — строительство могут завершить уже к сентябрю. Поэтому в Берлине уверены, что после запуска ситуация будет выглядеть для Вашингтона иначе, а риторика американских политиков изменится на более прагматичную.

«Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия — поставить Соединенные Штаты перед фактом, что проект уже готов», — говорится в материале.

Германия лояльна

Как отметила Наталья Мильчакова, Германия не просто лояльна к проекту «Северный поток — 2», она сегодня — один из ключевых потребителей российского трубопроводного газа. Кроме того, немецкие компании принимают участие в строительстве газопровода.

«Логика властей Германии легко объяснима: российский трубопроводный газ дешевле СПГ на 15-25%. Кроме того, в случае аномальных холодов поставщики СПГ не смогут быстро поставить в Европу дополнительные объемы газа, в отличие от поставщиков газа по трубопроводу, крупнейшим и самым надежным из которых является Россия», — пояснила Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что в феврале текущего года, когда погода в Европе была аномально холодной, подземные хранилища газа в Германии оказались опустошены почти на 60%, так что вопрос о дополнительных поставках из России не обсуждался и никакой критики не вызывал. А после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» Германия может стать крупнейшим газовым хабом в континентальной Европе, так что и экономические интересы страны в этом проекте тоже учитываются.

«Другой вопрос в том, что Германия не хотела бы окончательно рассориться с США из-за «Северного потока — 2», а также сохранить хотя бы на какое-то время Украину в качестве транзитной страны исключительно из-за политики. Некоторые представители политической элиты Германии критически относятся к «Северному потоку — 2», но только потому, что они лоббируют интересы либо США, либо Украины. Однако остановить строительство газопровода в Германии уже никто не требует. Хотя после его запуска наверняка найдутся политики, которые будут настаивать на строгом соблюдении требований третьего энергопакета законов ЕС и допускать к трубе альтернативных «Газпрому» поставщиков, либо настаивать на сохранении транзита газа через Украину», — добавила Наталья Мильчакова.

Но, как заметила эксперт, это будет завтра, а сегодня на повестке дня — завершение строительства газопровода, которое идет по графику. И единственным негативным для него фактором пока является периодически возникающая штормовая погода на Балтийском море.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».