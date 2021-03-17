Названа дата презентации новых смартфонов Nokia

Хельсинки, 17 марта. Финская компания Nokia проведет в апреле презентацию новых смартфонов. В ходе мероприятия пользователям сообщат о функционале гаджетов.

Ожидается, что представители организации представят пользователям новые гаджеты 8 апреля этого года. В предварительный список новинок, о которых пойдет речь, вошли Nokia G10, X10 и X20, сообщают инсайдеры. Смартфоны серии G будут считаться базовыми, а X — среднеуровневыми.

«Безусловно, это будет крупное мероприятие по выпуску смартфонов Nokia, что доказывает запуск специального хештега #LoveTrustKeep», — пишет GSMArena со ссылкой на анонс HMD Global.

Заявляется, что G10 получит процессор MTK Helio P22. Инсайдеры в свою очередь считают, что телефоны X10 и X20 будут поддерживать сеть 5G. В их сообщении также говорится, что младшая модель будет функционировать на чипсете Snapdragon 480, а старшая — на Snapdragon 690.

Nokia G10 уже характеризуется в средствах массовой информации как специальный смартфон для запуска видеоигр. Он получит 6,4-дюймовый экран, восьмиядерную SoC и четверную камеру с главным датчиком и разрешением в 48 Мп.

Специалисты компании Nokia также разрабатывают специальный браслет, который способен предупреждать о развитии онкологического заболевания. Об этом рассказал исполнительный директор финской компании Раджив Сури, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».